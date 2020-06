Tips Sukses di Kancah Internasional Ala Cinta Laura, Paling Utama Mental Harus Kuat

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran sekaligus penyanyi Cinta Laura mengatakan, tips utama agar bisa sukses berkarier di kancah Internasional mempunyai mental.

"Kita harus sadar walaupun kita sukses di Indonesia, kita jangan merasa seperti kita sudah paling top," ujar Cinta Laura dalam kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, dikutip Kamis (25/6/2020).

Perempuan berdarah Jerman itu mengaku harus mengambil jurusan akting di Amerika Serikat setelah lulus sekolah.

"Karena aku merasa masih harus belajar lagi dari nol, biarpun aku di Indonesia film-film dan sinetron disukai banyak orang, bukan berarti skill akting aku sudah di atas sana," ucap Cinta.

Di samping itu, Cinta mengembangkan ruang lingkupnya dengan berkenalan oleh beberapa manajer besar di Amerika Serikat.

Cinta mengaku mengikut beberapa casting film-film besar di Amerika Serikat.

"Iya, Stars Wars buat pemeran utamanya. Aku ingat 2013 aku casting buat pemeran utama Stars Wars. Terus Fantastic Beast 2 buat Nagini, terus Beautiful Creatures, Scream Queens juga," ungkap Cinta Laura.

"Banyak sih, Paper Planes, The Get Down, sempat juga aku hampir dapat peran di series Unfortunate Events Netflix juga," ujar Cinta Laura menambahkan.

Meskipun tidak tercapai, perempuan kelahiran Agustus 1993 itu menganggapnya bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah proses.

"I mean, all about proses, right. Kita jangan mau pikir gara-gara kita sudah besar di suatu negara kita sudah segalanya, kita enggak boleh pikir kayak gitu," ucap Cinta Laura.