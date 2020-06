Lirik Lagu How You Like That - BLACKPINK dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik How You Like That - BLACKPINK

TRI BUN-MEDAN.com - Grup BLACKPINK comeback dengan merilis single berjudul 'How You Like That', Jumat (26/6/2020).

Lagu ini adalah bagian dari comeback 3 fase, termasuk track kedua yang akan dirilis antara Juli dan Agustus mendatang, serta album studio pada bulan September.

Dilansir Soompi, "How You Like That" merupakan lagu hip hop yang menekankan karakter unik dan karisma BLACKPINK.

Lagu itu mengandung pesan untuk tidak terhalang oleh situasi apa pun, tidak peduli seberapa gelap hal-hal yang terasa, terbang lah lebih tinggi.

Berikut adalah lirik lagu "How You Like That" serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

BLACKPINK in your area

Boran deushi muneojeosseo

Badageul ttulko jeo jihalkkaji

Ot kkeutjarak japgettago

Jeo nopi du soneul ppeodeobwado

Dashi kamkamhan igose Light up the sky

Ni du nuneul bomyeo I'll kiss you goodbye

Shilkeot biuseora kkoljoeunikka

Ije neohi hana dul set