5 Rekomendasi Film Dokumenter Terbaik Wajib Ditonton Tahun 2020

TRI BUN-MEDAN.com - Anda merupakan pecinta film dokumenter?

Jika ya, ada baiknya tak melewatkan film dokumenter berikut ini.

Tidak hanya bercerita tentang tokoh dunia, tapi juga fenomena yang ada di masyarakat.

Kira-kira apa saja?

Berikut 5 Film Dokumenter Terbaik 2020 versi Insider yang dikutip dari Tribunnews.

1. Ali & Cavett: The Tale of the Tapes

Dokumenter ini berisi berbagai penampilan Muhammad Ali dalam acara 'The Dick Cavett Show' pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Penonton akan diberikan gambaran sisi lain Muhammad Ali yang bukan hanya sekedar petinju kelas dunia.

Dick Cavett, pembawa acara dalam program tersebut mampu menggali sosok Ali lebih dalam.

Petinju yang dikenal dengan gerakan anti-rasis di AS itu banyak bicara tentang hidup hingga pandangan politiknya.