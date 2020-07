Selebgram Dara Arafah Jalani Operasi Hidung di Klinik dr Tompi, Lihat Penampilan Terbarunya

TRI BUN-MEDAN.com - Penampilan menarik jadi satu kewajiban bagi selebriti.

Karenanya, wajar jika mereka mengeluarkan banyak uang untuk perawatan.

Baru-baru ini selebgram Dara Arafah mengaku jalani operasi hidung di dr. Tompi.

Tak main-main, operasi hidung Dara Arafah merogoh kocek hingga Rp 100 juta.

Ia pun baru-baru ini memamerkan hasil operasi hidung yang ia lakukan di klinik kecantikan Dokter Tompi.

Dara Arafah (Instagram/ daraarafah)

Rupanya tak sedikit yang langsung menyoroti bentuk hidungnya yang kini terlihat berbeda.

Lewat Instagram Storynya, Dara Arafah akhirnya membenarkan jika dirinya memang telah melakukan operasi hidung.

"Hai oke oke, gue tau semuanya bertanya 'what' happend with my nose? So yah im doin nose job," kata Dara di akun @daraarafah.

Dara mengaku dirinya sudah memimpikan melakukan operasi hidung sejak masih duduk di bangku SMP.

Dara mengaku selama ini tak percaya diri dengan bentuk hidung miliknya yang menurutnya terlalu kecil.