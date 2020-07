Batas Maksimal Makan Mi Instan Dalam Sebulan Menurut Pakar Kesehatan

TRIBUN-MEDAN.com - Bukan rahasia lagi, mi instan bikin ketagihan. Sekali bikin, rasanya tidak cukup satu bungkus. Padahal dalam seminggu mungkin bisa makan mi instan lebih dari sekali.

Kalau dikalkulasi, dalam sebulan bisa mengonsumsi mi instan lebih dari 5 kali.

Nah, sebaiknya makan mi instan berapa kali dalam sebulan? Profesor dari Harvard dan ahli diet Mount Elizabeth Hospital menjelaskan terkait hal tersebut.

Makan mi instan 1-2 kali sebulan

Mi instan tak dianggap sebagai pengganti makanan, oleh karena itu tak ada saran rekomendasi jumlah konsumsi mi instan.

Hal tersebut disampaikan oleh ahli diet Mount Elizabeth Hospital Seow Vi Vien, seperti dikutip dari The Strait Times via Kompas.com.

Namun menurut Vien, batas aman makan mi instan dalam seminggu adalah 1-2 kali.

Sementara Dr. Frank B. Hu, profesor nutrisi dan epidemiologi di Harvard, merekomendasikan untuk konsumsi mi instan 1-2 kali dalam sebulan, melansir The New York Times via Kompas.com.

Makan mi instan beberapa kali dalam seminggu, kata dia, dapat menimbulkan masalah kesehatan.