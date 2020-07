Cara Kocak TOP BIGBANG Beri Dukungan untuk Comeback BLACKPINK Bikin Netizen Keheranan

TRIBUN-MEDAN.com - Comeback BLACKPINK lewat single How You Like That mendapat dukungan dari banyak orang.

Termasuk rekan satu agensi YG Entertainment.

Di sela-sela kesibukannya, TOP BIGBANG tetap berusaha memberikan dukungan untuk juniornya di YG Entertainment.

Seperti belum lama ini, TOP memberikan dukungan untuk BLACKPINK lewat Instagram pribadinya.

Beda dari musisi lainnya, TOP menyampaikan dukungannya dengan cara yang kocak.

Pada Senin (20/7/2020), rapper BigBang ini mengunggah video pendek buatan salah satu penggemarnya.

TOP membagikan ulang video editan penggemar berakun @wendy_chaiwawa.

Klip itu menampilkan beberapa adegan dari video musik Blackpink, 'How You Like That'.

Lucunya, penggemar tersebut mengedit wajah member Blackpink dengan T.O.P.

Sehingga, T.O.P tampak seolah-olah bernyanyi dan berjoget diiringi lagu 'How You Like That'.