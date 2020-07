Chelsea Olivia Beri Hadiah Spesial di Anniversary ke-13, Begini Ucapan Terima Kasih dari Glenn

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Chelsea Olivia Wijaya dan Glenn Alinskie baru saja merayakan hari jadi ke-13 hubungan mereka.

Baik Chelsea maupun Glenn saling menuliskan kalimat romantis sebagai harapan untuk rumah tangganya.

Keduanya yang menikah sejak 2015 kini akan segera memiliki anggota baru.

Seperti diketahui, Chelsea sedang mengandung buah cinta mereka yang kedua, adik dari Nastusha Olivia Alinskie.

Begini kalimat romantis yang dituliskan oleh Chelsea:

Our love still grow

Our anniversary means a lot,

much more than any other day ..

I celebrate my love for you, And cherish you in every way.

Through passing time, Our love still grows.

A caring relationship to explore