Cita Citata Enggan Larut dalam Kesedihan Usai Batal Nikah dengan Roy Geurts: 'Aku Masih Muda'

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Cita Citata harus menerima kenyataan hubungannya dengan Roy Geurts berakhir sebelum pernikahan.

Seperti yang diketahui, Cita Citata dan Roy Geurts telah melangsungkan proses lamaran dan merancanakan pernikahan tahun ini.

Namun, persiapan pernikahan yang hampir rampung itu terpaksa dibatalkan karena hubungan mereka kandas.

Berakhirnya hubungan Cita Citata dan Roy juga membuat keluarganya juga sedih, dan ibunda Cita menangis.

“Mama menangis, keluarga pasti menangis juga. Tapi lambat laun kayak sudah biasa. Karena aku juga terbiasa sendiri dari dulu,” ujar Cita Citata di kanal YouTube Call me Mel berjudul "Gagal Menikah, Cita Citata Kembalikan Cincin Tunangan", dikutip Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Namun, tidak ingin memikirkan berlarut-larut, pedandut berusia 25 tahun itu mencoba move on.

“Jadi yang aku pikir, ya sudah kita lahir sendirian, meninggal pun sendirian. Jadi kenapa harus takut sendiri,” tuturnya.

Oleh karenanya, cara Cita Citata untuk mengalihkan pikiran dari gagalnya pernikahannya adalah dengan bekerja dan bisnis.

“Dan aku juga masih muda, aku masih build karierku, aku mau bisnis juga, jadi buat aku ya sudah, nothing have to worry,” ujarnya.

Cita Citata kembali menegaskan, gagalnya pernikahan dengan Roy Geurts tidak ada hubungannya dengan orang ketiga.

“Tidak ada sama sekali (orang ketiga),” ujar Cita Citata.

Ia juga memutuskan untuk mengembalikan cincin tunangannya kepada kedua orangtua Roy Geurts.

“Iya, kemauan sendiri (kembalikan cincin), enggak (ada paksaan),” kata Cita Citata.

