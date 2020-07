Presenter Melaney Ricardo Sayangkan Putusnya Jedar dan Richard Kyle: 'Cocok Banget Mereka'

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar berakhirnya hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle tentu mengejutkan banyak orang, termasuk presenter Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo mengaku sangat menayangkan keputusan Jessica Iskandar dan Richard Kyle karena mengakhiri hubungan mereka.

Apalagi menurut Melaney Ricardo keduanya sangat cocok.

“Tapi yang pasti, kita namanya teman-teman selebritis itu pasti kita sering ketemu, tahu lah ini pacaran apa segala macam, yang pertama-tama pasti menyayangkan mereka berdua putus,” kata Melaney Ricardo di kanal YouTube Cumi Cumi, dikutip Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Pada saat Jedar, panggilan akrab Jessica Iskandar, diundang untuk konten YouTube milik Melaney Ricardo, Richard Kyle disebut tidak mendampingi dengan alasan lagi bekerja.

• DUKUNG Akhyar Nasution di Pilkada 2020, Kader PDIP Medan Membelot, Pilih Keluar dari Partai

“Karena pada saat aku nge-vlog itu, aku tuh masih expecting janjian sama jedar itu untuk berdua. Tapi katanya saat itu, apa namanya lagi enggak ada, lagi kerja gitu kalau enggak salah, jadi enggak bisa (datang),” ujar Melaney Ricardo.

Bahkan, sampai selesai syuting konten, Richard Kyle tak kunjung datang untuk menemani Jessica Iskandar.

“Kita tungguin sampai jam berapa, pokoknya sampai habis vlog deh, enggak datang juga. Tapi, ya sudah aku pikir namanya syuting kan suka molor-molor. Cuma enggak kepikiran sama sekali kalau saat itu mereka bubar,” ujar Melaney.

Melaney Ricardo juga tak menyangka dan menyayangkan hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle berakhir karena keduanya dinilai sudah sangat cocok sebagai pasangan.

• Cara Mengolah daging Kurban Agar Empuk dan Lembut, Pakai Bahan Dapur Sederhana

“Pasti menyayangkan, karena aku lihat Jedar itu sekarang jauh banget improving her self as a mother, as a women. Richo (Richard Kyle) juga ibaratnya aku juga ngeliat cocok banget mereka. Powerful couple,” ujar Melaney.

Meskipun demikian, sebagai teman sesama selebritis, Melaney Ricardo hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya.

“Tapi ya again ya, daripada menikah terus bercerai. Buat aku sih mendingan kalau memang enggak cocok, ya kan mereka yang paling tahu jalannya,” tutur Melaney Ricardo. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Melaney Ricardo Sayangkan Jessica Iskandar dan Richard Kyle Putus"