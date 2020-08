DOWNLOAD LAGU MP3 12 Tahun Terindah BCL, Chord Gitar, Lirik dan Video Klip Bunga Citra Lestari

T RI BUN-MEDAN.com -

Penasaran seperti apa Single lagu 12 Tahun Terindah Bunga Citra Lestari (BCL)?

Berikut ini link download lagu 12 Tahun Terindah dari Bunga Citra Lestari (BCL) lengkap dengan chord gitar, lirik, dan video klip.

Foto kenangan Ashraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari . (KOMPAS.com/SINTIA ASTARINA)

Lagu 12 Tahun Terindah dirilis bersamaan dengan video musik resmi yang disutradarai oleh Adam Sinclair, adik kandung Ashraf yang ditayangkan pada 19 Juli 2020 di kanal YouTube It's Me BCL.

Chord dan Lirik Lagu 12 Tahun Terindah - BCL:





Intro : G Em G Bm Em D# D

G Am

Terdiam...

G C

di sini ku termenung

G C D

Memikirkan dirimu...

G C

Jalani...

Em G

hari biru bersama

C Cm Bm-Em

Versi kecilmu dirimu...

A7

Tuk memahami

Am

Tuk menerima

D G

Oh terima kasih

C

Tuhan tau telah berikan

D Bm

12 tahun terindah

G F#m

Bersama dirinya

B7 Em G

Menjalani cinta

Em A7

Yang ku pikir tak ada

C Bm

Takkan ku tukar

F D G

dengan apapun didunia

Musik : G Em G Cm

G

Sejenak...

Em G

Namun mengisi jiwa

C Bm-Em

Hadirmu dalam hidupku

A7

Ku coba jalani



Am

Dan ku coba mengerti