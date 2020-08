Deretan Perubahan Drastis Fisik Adele dari Gemuk Menjadi Langsing, Rahasianya Rutin Minum Teh

Memiliki body goal atau fisik ideal memang tidaklah mudah. Butuh usaha keras dan juga konsisten untuk bisa mewujudkannya. Adele, sang penyanyi pop tersohor dunia pun butuh upaya ekstra untuk bisa merampingkan tubuhnya. Simak apa yang dilakukan penyanyi bersuara emas ini.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Adele belakangan kerap menjadi sorotan.

Hal tersebut terkait perubahan penampilannya yang terbilang drastis.

Pelantun lagu Some One Like You yang dulunya gemuk, kini tampil beda dengan badan yang lebih ramping.

Penasaran seperti apa perubahan Adele ini?

Dikutip dari berbagai sumber, inilah transformasi Adele selengkapnya.

Awal karier

Adele di awal kariernya (rollingstone)

Adele mengawali kariernya di dunia tarik suara sejak tahun 2006.

Saat itu, ia masih berusia 16 tahun.

Dulu Adele biasa tampil bernyanyi sambil memainkan gitar.