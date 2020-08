BLACKPINK Rilis Single Kedua di Akhir Agustus, Akan Kolaborasi dengan Siapa?

TRIBUN-MEDAN.com - Girl grup Korea Selatan BLACKPINK akhirnya mengumumkan tanggal perilisan single baru mereka.

Melalui teaser poster yang dirilis Selasa (4/8/2020), single kedua BLACKPINK akan dirilis pada 28 Agustus 2020.

Sayangnya, belum diketahui detail perihal single kedua Jennie cs tersebut.

Termasuk, siapa penyanyi yang bakal berduet dengan BLACKPINK dalam lagu tersebut.

Sebelumnya, Selena Gomez digadang-gadang menjadi penyanyi yang bakal berkolaborasi dengan BLACKPINK di single kedua girl group asuhan YG Entertainment ini.

• Idol Kpop Jaehyun NCT Mulai Debut Akting Lewat Web Series Dear M

Diketahui, BLACKPINK menuai sukses untuk single “ How You Like That” yang rilis pada 26 Juni lalu.

Lewat “How You Like That”, BLACKPINK tercatat di Guinness World Records atau buku rekor dunia.

Nama BLACKPINK bahkan tercatat untuk lima rekor baru sekaligus, pada 30 Juni 2020.

Rekor pertama adalah “How You Like That” menjadi video yang paling banyak disaksikan dalam 24 jam semenjak dirilis.

Video klip “How You Like That” disaksikan 86,3 juta kali di YouTube selama 24 jam.

• Feby Febiola Ungkap Kondisi Terbarunya usai Divonis Kanker Ovarium Stadium 1C