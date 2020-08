Indra Priawan Beri Satu Syarat Jika Nikita Willy Tetap Bekerja Pasca Menikah

Artis Nikita Willy akan segera menikahi seorang pengusaha bernama Indra Priawan. Berasal dari latar belakang pekerjaan berbeda, akankah Indra Priawan tetap memperbolehkan Nikita Willy bekerja setelah menikah?

Indra Priawan pun menyebutkan persyaratan utama untuk Nikita Willy pasca menikah.

TRIBUN-MEDAN.com - Belum lama ini Nikita Willy telah melangsungkan lamaran dengan seorang pengusaha bernama Indra Priawan.

Sahabat Rezky Aditya ini akan segera menikah pada bulan Oktober mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, Nikita Willy mengungkapkan persyaratan utama yang diberikan oleh Indra Priawan pasca menikah.

Hal itu diutarakan Nikita Willy saat menjadi bintang tamu dalam Kaka Beradik Podcast di kanal YouTube MOP Channel.

Nikita Willy resmi bertunanngan dengan Indra Priawan (TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @leovir_ @thebridestory)

Menurut Nikita Willy, selama menjalani kisah asmara dengan Indra Priawan, ia dibebaskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri.

"Dari awal sama Indra pun relationship kayak kita partner jadi you can be yourself, I can be myself," ucap kekasih Indra Priawan.

Pengusaha muda itu juga tak pernah melarang Nikita Willy melakukan hal-hal positif.

"Lu bisa lakuin hal-hal yang positif dan ingat gue trust you, gue enggak akan pernah ngelarang dia mau ngapain, mau pergi sama temen-temennya dan dia pun juga begitu, selama itu masih positif why not," lanjutnya.