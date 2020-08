T RI BUN-MEDAN.com

- Big Hit Entertainment, agensi yang menaungi BTS merilis pengumuman resmi yang mengatakan Jungkook cs akan merilis film keempat mereka.

Film berjudul Break The Silence: The Movie ini akan tayang di bioskop mulai bulan depan.

Sayangnya, film keempat BTS ini bakal diputar secara terbatas mulai tanggal 10 September 2020.

Break The Silence: The Movie akan menyertakan rekaman dari tur stadium 'Love Yourself: Speak Yourself' yang berhasil terjual habis tiketnya.

Selain itu, juga bakal menayangkan dibalik layar anggota BTS saat di luar panggung.

Menurut Big Hit, BTS akan memberi penonton sekilas gambaran tentang tujuh orang di balik panggung persona mereka dengan membuka tentang pemikiran dan perasaan pribadi mereka dalam film tersebut.

Menjelang perilisan film baru, film ketiga BTS Bring the Soul: The Movie juga akan dirilis ulang di bioskop, baik di Korea maupun di luar negeri mulai 28-30 Agustus 2020.

Penjualan tiket presale untuk Break the Silence: The Movie akan dimulai pada 13 Agustus, meskipun tanggal pastinya bervariasi di setiap wilayah.

Sebelum mengumumkan perilisan film keempatnya, BTS juga telah umumkan peluncuran single terbarunya.

Berjudul "Dynamite", single BTS berbahasa Inggris ini bakal dirilis pada 21 Agustus 2020.

Dikutip dari kompas.com

KABAR BTS, Film Baru Jungkook cs Siap Dirilis, Film Break The Silence Akan Tayang di Bioskop