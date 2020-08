Akrabnya Kim Soo Hyun Bareng Kru It's Okay to Not Be Okay Tuai Sorotan, Sampai Pegang-pegang Rambut!

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji dan Oh Jung Se ucapkan terima kasih drama It's Okay to Not Be Okay berakhir

TRIBUN-MEDAN.com - Berakhirnya drama It's Okay to Not Be Okay dirayakan tim produksi hingga para bintang bersama-sama.

Tak sedikit kru produksi berfoto dengan para bintang drama tersebut, salah satunya Kim Soo Hyun.

Meski terkenal, Kim Soo Hyun tampak tak canggung akrab bersama para kru.

Seperti yang baru-baru ini tertangkap kamera, sikap Kim Soo Hyun terhadap kru drama It's Okay to Not Be Okay menuai sorotan.

Kim Soo Hyun tampak sangat akrab dengan anggota kru produksi It's Okay to Not Be Okay.

Keakraban Kim Soo Hyun dengan kru produksi It's Okay to Not Be Okay terlihat jelas saat perayaan akhir drama.

• Maia Estianty Ejek Tata Janeeta yang Cerai Dua Kali dengan Pria yang Sama: Lu Bucin!

Drama terbaru Kim Soo Hyun, It's Okay to Not Be Okay, diketahui telah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu (9/8/2020) kemarin.

Episode terakhir It's Okay to Not Be Okay ini berhasil mencapai rating 7,35 persen.

Mengutip Kstarlive, Senin (10/8/2020), itu merupakan rating terbaik sepanjang drama tersebut ditayangkan.

Merayakan pencapaian tersebut, pemeran dan staf drama menggelar pesta.