Artis Ganteng Korea Ini Gelar Resepsi Pernikahan, Berlangsung Tertutup, Istrinya Bukan Selebriti

T R I B U N-M E D A N.com- AKTOR SUNG JOON direncanakan akan menggelar resepsi pernikahan pada September mendatang.

Akan tetapi, resepsi pernikahan itu dilakukan secara tertutup. Artinya, hanya keluarga dekat saja.

"Sung Joon akan menggelar pernikahan tertutup pada 12 September 2020. Hanya rekan dan keluarga dekat yang diundang," ungkap agensi O& Entertainment, dilansir dari Soompi, Kamis (13/8/2020).

Sebelumnya, Sung Joon menjalin hubungan spesial dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan selebritas dan dikaruniai anak sebelum menjalani wajib militer.

Pada Desember 2018, Sung Joon telah mendaftarkan pernikahannya secara resmi sebelum melakukan wajib militer.

Februari 2020, Sung Joon mengungkapkan kalau istrinya sedang mengandung anak kedua mereka.

Sebab itu, Sung Joon memutuskan untuk menjalani sisa tugas wajib militernya ke pelayanan publik agar bisa dekat dan menjaga keluarga kecilnya.

Pada 27 Juli lalu, Sung Joon telah selesai menjalani tugas wajib wiliter.

Dan sekarang fokus untuk merencanakan acara resepsi pernikahannya yang sempat tertunda.

Sung Joon dikenal dengan peran utamanya dalam drama Shut Up Flower Boy Band', Can We Get Married, dan Gu Family Book.