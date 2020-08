Gim Fortnite Lenyap dari App Store, Epic Games Tuntut Apple, Gugat Soal Kebijakan Pencipta iOS

Gim Fortnite hilang dari App Store. Pihak developer gim, Epic Game menggugat Apple, lantaran dianggap mengekang pengembang aplikasi IOS.

TRIBUN-MEDAN.com - Perselisihan antara Epic Games dan Apple masih berlanjut.

Game Fortnite buatan Epic Games tersebut dihapus dari App Store.

Kini pembuat game battle royale tersebut menuntut Apple atas segala kebijakan perusahaan yang "mengekang" para pengembang aplikasi App Store.

Melansir The Verge via Kompas.com, dokumen tuntutan dikirimkan ke Pengadilan Distrik untuk wilayah utara negara bagian California, Amerika Serikat (AS).

Fortnite (Twitter Fortnite)

Dalam tuntutannya, Epic Game menggugat Apple karena telah menjalankan operasi bisnis yang tidak relevan.

Terutama memonopoli segala transaksi yang terjadi di App Store.

"Epic Games mengajukan gugatan ini untuk mengakhiri tindakan Apple yang tidak adil demi mempertahankan kegiatan monopoli yang bisa bernilai miliaran dolar," kata pihak Epic Games dalam tuntutan.

Tuntutannya tersbeut terutama seputar pendistribusian aplikasi iOS.

Diketahui iOS App Distribution Market dilakukan harus melalui "satu pintu" yaitu App Store.