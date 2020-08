Sambut Hari Kemerdekaan, Mal di Medan Gelar Beragam Diskon dan Promo

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pada tanggal 17 Agustus mendatang, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Beberapa mal dan brand turut memeriahkannya dengan menawarkan diskon promo kemerdekaan.

Marcomm Manager Plaza Medan Fair, Lenny Yun Manalu mengatakan, pihaknya menggadakan Program Kemerdekaan Plaza Medan Fair yang dilaksanakan mulai 13 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Dengan menghadirkan beberapa konten event dan program belanja.

"Tetap Semangat Merah Putih adalah tema Program Kemerdekaan RI ke 75 di Plaza Medan Fair. Makna tema ini adalah, walau pun dalam masa pandemi yang sulit, tetapi kita harus tetap semangat melewati kondisi saat ini dan berharap keadaan akan semakin membaik," ujar Lenny, Sabtu (15/8/2020).

• Sun Plaza Medan Antisipasi Lonjakan Pengunjung Jelang Lebaran

Ia menjelaskan, ada pun beberapa program event diantaranya lomba senam sehat di masa pandemi, lomba sepeda hias 17an, parade sepeda ontel, lomba kostum jadul. Dalam event ini tetap akan menjalankan protokol kesehatan dan jumlah peserta juga akan dibatasi.

Sementara itu, untuk program hadiah belanja, sudah disediakan banyak hadiah dalam Program Merdeka Belanja 75. Bagi pengunjung yang berbelanja minimal Rp 75 ribu, akan mendapatkan hadiah-hadiah di antaranya voucher belanja Rp 100 ribu, mug, botol minum dan paket perlengkapan lawan corona (satu paket berisi pouch, masker, handsanitizer, dan vitamin C).

Selain itu bagi pengunjung yang mendownload aplikasi styles dari Lippo Malls, akan mendapatkan Merchandise Contactless Door Opener special edition.

"Outlet-outlet yang ada di Plaza Medan Fair juga berpartisipasi memberikan promo kemerdekaan berupa disc up 75 persen," kata Lenny.

Hal senada diungkapkan, Marcomm Manager Sun Plaza, Yokie. Pihaknya juga memiliki program `Merdeka Belanja 75', dimana pengunjung bisa mendapatkan berbagai voucher menarik senilai Rp 100 ribu dengan hanya berbelanja sebesar Rp 75 ribu. Selain itu ada juga promo `Merdeka 75' dimana pengguna Styles bisa mendapatkan merchandise Contactless Door Opener.

"Untuk saat ini kami lebih memfokuskan diri kepada program belanja dan juga mempromosikan promo promo tenant," ucap Yokie.

Ia menjelaskan, Sun Plaza sebagai bagian dari Lippo Malls Indonesia, pada moment kemerdekaan ini ingin mengangkat kembali kebudayaan dan kearifan lokal yang mungkin sudah kurang terekspose selama ini.

"Kita memiliki program `Beauty in Batik' yaitu promo yang berhadiah gift voucher untuk pembelanjaan senilai Rp 250 ribu di tenant F&B dan Rp 500 ribu di tenant retail (non groseri). Para tenant kami juga sedang mengadakan berbagai sale dan diskon menarik," ungkapnya.

Sementara itu Center Director Delipark Mall, Selvyn mengatakan, sambut Hari Kemerdekaan RI, Delipark membagikan free masker organik bagi customer yang berbelanja minimal transaksi Rp 500 ribu saja. Customer cukup menukarkan struk belanja pada hari yang sama ke Concierge lantai Dasar mulai tanggal 13 hingga 17 Agustus 2020, dan terbatas untuk 100 orang per hari.

Selain itu, kata Selvyn, Delipark juga menggelar program bertajuk Inspirited Indonesia dengan variasi promo menarik bagi pengunjung setia Delipark. Diantaranya, paket makan mulai dari Rp 17 ribu, cashback voucher, serta free gift.

Hal menarik lainnya, tenant-tenant di Delipark Mall ini juga menghadirkan diskon hingga 75 persen. Misalnya diskon hingga 75 persen dari SOGO, Buy 2 Get 17 persen dari Lacoste, Sale up to 30 persen dari Rubi, Cotton On dan Typo, Kimukatsu special offer Tempe Katsu only Rp 1.945, hemat berdua hanya Rp75 ribu dari Marugame Udon, dan sebagainya.