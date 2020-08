BERITA BARCELONA TERKINI Isu Pelatih Ronald Koeman, Urus Transfer Pemain dan Mengelola Lionel Messi

T R IBUN-MEDAN.com - Ronald Koeman semakin dekat untuk menjadi pelatih Barcelona.

Laporan dari pakar transfer, Fabrizio Romano, mengatakan demikian.

"Ronald Koeman dipilih sebagai pelatih baru Barcelona. Dia akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Belanda. Peresmian terjadi pekan ini," tulis jurnalis Sky Sports tersebut diakhiri dengan kata "here we go!".

Kabar Ronald Koeman merapat ke kubu Blaugrana juga dikonfirmasi oleh koresponden ESPN untuk Barcelona, Moi Llorens.

Ronald Koeman bakal mengganti posisi Quique Setien.

Dilansir dari Marca, Quique Setien gagal membenahi kesalahan-kesalahan yang menjadi warisan pelatih-pelatih Barca sebelumnya.

Terdapat sembilan poin yang harus dibenahi Ronald Koeman andai dirinya resmi mengemban jabatan pelatih Barcelona. Apa saja?

1. Manajemen ruang ganti

Manajemen ruang ganti di Barcelona menjadi poin pertama. Selama beberapa tahun terakhir, skuad terlalu mendapatkan banyak pengaruh dari beberapa pemain dominan.