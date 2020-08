Rahma Azhari Sedang Bahagia, Lahirkan Putri dari Pernikahan dengan Paris Chong

T R I B U N-M E D A N.com - KABAR BAHAGIA datang dari artis peran Rahma Azhari yang dikabari sudah melahirkan.

Lewat akun media sosial, ia pamer kehamilan dengan keterangan telah lahir anak dari hasil pernikahan dengan Paris Chong.

"Finally we did it; we are blessed to have a baby girl," tulis Rahma di akun @raazharita, dikutip Minggu (23/8/2020).

Selain itu, pada Instagram Story-nya, Rahma mengunggah jari mungil yang sedang menggenggam ibu jarinya.

Rahma Azhari isyaratkan telah melahirkan (Instagram @raazharita)

Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Paris Chong, Rahma pernah menikah dengan Alfay Rauf tahun 2003 dan dikaruniai dua orang anak, Raisya Diah Camilla dan Oceans Camilla.

Dari komentar yang ditinggalkan Rahma, diketahui bayi mungil tersebut lahir di Los Angeles tanggal 18 Agustus 2020.

Rahma sebelumnya membagikan kabar bahagia pernikahannya dengan Paris di bulan April 2020.

Walaupun baru diunggah di bulan April, sebenarnya Rahma sudah resmi menikah sejak bulan Maret 2020, beberapa hari sebelum lockdown diberlakukan di Amerika Serikat.

Rahma Azhari menikah dengan Paris Chong. (TribunStyle.com / Instagram @raazharita)

Sempat Umumkan Kehamilan

Rahma mengumumkan kehamilannya melalui unggahan akun Instagram @raazharita.