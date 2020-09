BTS Dapat Ucapan dari Presiden Korea Selatan setelah Lagu Dynamite Jawarai Billboard Hot 100

TRIBUN-MEDAN.com - BTS mencatat sejarah dalam industri Kpop, setelah berhasil menjadi jawara Billboard Hot 100.

Diketahui, lagu "Dynamite" berhasil menempati puncak di tangga lagu Billboard Hot 100.

Ini membuat BTS menjadi artis Korea pertama yang punya titel tersebut.

Atas prestasi tersebut, BTS mendapat ucapan spesial dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In.

Presiden Moon Jae In memberikan ucapan selamat melalui akun Twitter @moonriver365.

"BTS telah meraih No. 1 pertama di tangga lagu Billboard Hot 100, menulis babak baru dalam sejarah Kpop sebagai band Korea pertama yang melakukannya. Setelah empat kali menduduki puncak tangga lagu album utama Billboard 200, mereka sekarang mencapai No. 1 di kedua tangga lagu," tulis Moon Jae In di awal utas twitnya, Selasa (1/9/2020).

Moon Jae In mengungkapkan rasa bangganya dengan prestasi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook tersebut.

"Sungguh menakjubkan. Ini adalah prestasi luar biasa yang semakin meningkatkan kebanggaan pada Kpop. Lagu 'Dynamite' yang menduduki puncak daftar, menjadi lebih bermakna karena diciptakan untuk memberikan pesan penghiburan dan harapan bagi orang-orang di seluruh dunia yang berjuang dengan Covid-19," jelas Moon Jae In.

Sang presiden yang memimpin Korea Selatan sejak tahun 2017 itu yakin "Dynamite" akan berdampak bagi warganya.

"Ini akan membawa penghiburan besar bagi warga Korea yang menderita krisis nasional, yang disebabkan oleh Covid-19. Saya mengucapkan selamat yang tulus," pungkas Moon Jae In.

Di AS, singel “Dynamite” dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 00.00 (sekitar pukul 11.00 WIB).

Adapun peringkat Billboard Hot 100 disusun berdasarkan hasil streaming, pemutaran radio, dan penjualan lagu baik fisik maupun digital.

Penjualan digital “Dynamite” mencapai 265.000 unit dan merupakan debut terbesar dalam tiga tahun.

Sebagai informasi, rekor tertinggi penjualan digital untuk debut dicatat oleh Taylor Swift dengan lagu “Look What You Made Me Do” pada 16 September 2017 yang terjual 353.000 unit. (*)

