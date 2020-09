Nagita Sebut Ada Gangguan Syaraf di Otak Ayahnya, Gideon Tengker: Silakan Ganti Nama dan Wali!

TRI BUN-MEDAN.com - Curahan hati ayah Nagita Slavina viral di media sosial Facebook dan Instagram.

Gideon Tengker, ayah Nagita Slavina, mencurahkan isi hatinya dalam 10 poin.

Tiga di antaranya tak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya, serta menuding anaknya menjebloskannya ke rumah sakit jiwa.

Nagita Slavina dan Rieta Amalia, ibunya, menyebutkan Gideon Tengker sedang sakit.

Caca Tengker bersama Nagita Slavina, anak Gideon Tengker dan Rieta Amalia. Nagita Slavina mengatakan bahwa ayahnya memang sudah sakit sejak dia dan Caca masih kecil. (Instagram/dierabachir)

"Papa (Gideon) itu sejak Gigi masih SD sudah sakit," kata Rieta Amalia di video berjudul 'We Love You Papa No Matter What.. Doakan Papa Gideon Sehat Selalu', Kamis (3/9/2020).

Video tersebut diunggah di kanal YouTube RANS Entertainment.

"Mungkin, dari anak-anak masih kecil, mama sudah pisah. Kesininya mama nggak tahu lagi karena yang suka telepon (ayahnya) Gigi dan Caca," kata Rieta Amalia.

Orang tua Nagita Slavina, Gideon Tengker dan Rita Amilia, saat melakukan prosesi pemasangan Bleketepe, di depan pintu gerbang kediaman mereka di Jalan Tebet Utara 1/11, Jakarta Selatan, Kamis(16/10/2014). (Warta Kota/Nur Ichsan)

Nagita Slavina membenarkan ucapan ibunya tersebut. "Papa (Gideon Tengker) sakit dan sudah didiagnosa sejak aku kecil," ucap Nagita Slavina.

"Ada gangguan syaraf di otak kalau nggak salah," ucap Rieta Amalia.

Nagita Slavina tidak menyebutkan detail sakit yang diderita Gideon Tengker. Nagita Slavina hanya mengatakan bahwa ayahnya harus rutin minum obat.