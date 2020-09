Begini Alasan Afgansyah Reza Menutup Kehidupan Pribadinya, Menjaga Privasi Diri

T R I B U N-M E D A N.com - Penyanyi Afgansyah Reza atau kerap disapa Afgan untuk pertama kalinya membiarkan rumahnya 'dibongkar' Boy William.

Afgan selama ini dikenal sebagai artis yang sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya.

Boy William akhirnya menanyakan sendiri mengapa Afgan begitu tertutup terhadap kehidupan pribadinya.

"Why I'm private? Karena, ya, di luar sana people already know me, maksudnya, kayak I live a quite public life," kata Afgan seperti dikutip Kompas.com dari video Boy William, Minggu (6/9/2020).

Afgan tak ingin semua orang tahu tentang kehidupannya baik di atas panggung ataupun di luar panggung.

Pelantun lagu "Sadis" ini terpaksa harus lebih menjaga privasinya karena sebagian besar kehidupannya sudah menjadi konsumsi publik.

"This is like my little century jadi I have something for myself karena kalau gue kasih semua I don't know anything else buat diri gue sendiri," ucapnya.

Keputusan Afgan itu juga mendapat dukungan dari Boy William.

Boy sangat mengerti bagaimana kehidupan menjadi seorang figur publik yang selalu disorot kamera.

