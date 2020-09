Jefri Nichol Unggah Potret Perut Six Pack, Nikita Mirzani Sampai Berkomentar Begini

Unggahan Jefri Nichol jadi ramai dikomentari oleh rekan artis dan warganet yang takjub dengan bentuk tubuhnya.

Tak terkecuali Ernest Prakasa dan Nikita Mirzani, keduanya ikut berkomentar di unggahan milik Jefri Nichol.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Jefri Nichol tengah menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya belum lama ini, pria kelahiran 15 Januari 1999 ini membuat heboh lantaran foto telanjang dadanya.

Hal itu terungkap di laman Instagram miliknya, @jefrinichol.

Jefri Nichol nampak bergaya di depan kaca di sebuah ruangan bernuansa hitam.

Pemain Dear Nathan ini memamerkan bagian dada dan perutnya.

Bagian perut Jefri Nichol nampak mencuri perhatian lantaran sixpack bak 'roti sobek'.

Jefri Nichol pamer foto telanjang dada memperlihatkan perut sixpacknya (Instagram/jefrinichol)

Ia juga menuliskan keterangan di unggahan tersebut.

"Its okay to thirst trapping once in a while

(tidak apa-apa mengunggah foto seksi di media sosial sekali-sekali)," tulis Jefri Nichol dikutip TribunStyle.com, Senin (7/9/2020).