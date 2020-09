Sophia Latjuba Ungkap Rahasia Awet Muda Meski Sudah Berusia 50 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Di usia 50 tahun, artis peran Sophia Latjuba masih tampak awet muda. Tubuh dan kulit wajahnya yang kencang membuat ibu dua anak ini bahkan masih terlihat seperti masih berusia 30 tahun.

Bahkan para penggemar mengungkap bahwa kecantikannya tak pernah berubah.

“Dari remaja sampai sekarang tidak berubah, malah makin cantik ???? Always gorgeous as you are ,” tulis salah satu penggemarnya di kolom komentar.

“Doesnt look like 50yo to me! You gorgeous!!!” tulis yang lain.

Pengagum Sophia bukan hanya kaum pria, tetapi juga para wanita, yang berharap bisa tetap secantik dan sebugar itu walau usia terus bertambah.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Sophia mengungkapkan bahwa gaya hidup positif menjadi kunci awet mudanya.

Bintang film Kuldesak ini mengaku sudah menjalankannya selama 10 tahun terakhir.

Gaya hidup positif yang dijalankan Sophia meliputi, rutin berolahraga, memerhatikan pola makan, dan meluangkan setidaknya 2-3 hari istirahat dalam seminggu.

"Kerjaan saya sesuaikan dengan jadwal gaya hidup. Kalau orang-orang kan sebaliknya, kerja bikin enggak bisa workout,” ujarnya.

Sophia menambahkan, gaya hidup positif yang dijalankannya tidak semahal yang dibayangkan.