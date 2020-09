Jarang Dibahas, Ini 5 Drama Korea Underrated yang Ternyata Seru dan Wajib Ditonton

Kehabisan tontonan drama Korea favorit, bingung mau lanjut ke judul apa lagi? Berikut 5 rekomendasi drama Korea yang underated alias jarang dibicarakan, namun memiliki storyline yang bagus.

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea menjadi andalan untuk mengisi waktu di masa Work From Home (WFH) seperti sekarang ini.

Begitu banyak drama Korea menarik dan direkomendasikan dengan ulasan baik yang kemudian ramai ditonton banyak orang.

Namun ternyata, ada juga drama Korea yang tak begitu banyak dibicarakan, atau bahkan dipandang remeh dan dilewatkan begitu saja padahal memiliki kisah dan alur cerita yang menarik, berikut diantaranya.

Because This Is My First Life (2017)

Dibintangi Lee Min Ki dan Jung So Min, drama komedi romantis ini memiliki semua hal yang diinginkan penonton dari sebuah drama Korea.

Mulai dari pemeran pria yang menarik tapi dingin Nam Se Hi (Lee Min Ki), hingga wanita yang sedang berjuang hidup di kota besar Yoon Ji Ho (Jung So Min).

Hubungan indah keduanya dipermanis dengan hardirnya kucing peliharaan Nam Se Hee di antara mereka.

Go Back Couple (2017)

K-Drama menggemaskan Go Back Couple, di mana waktu berbalik hanya untuk dua individu yang telah menikah dan memiliki anak.