Bukan Tandingan Atta dan Baim Wong, Youtuber Wanita China Ini Raup Rp 72 M, Kontennya Antimainstream

TRI BUN-MEDAN.com - Ada lima Youtuber di Indonesia yang berpenghasilan tertinggi di Indonesia yakni Deddy Corbuzier, Baim Wong Paula Verhoeven, Raffi Ahmad Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Sampai Agustus kemarin, nama Deddy Corbuzier tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Dia mengalahkan Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong Paula Verhoeven dan Raffi Ahmad Nagita Slavina.

Mengacu data Social Blade, Jumat (28/8/2020), Deddy Corbuzier menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 428,18 juta hingga Rp 6,86 miliar (kurs Rp 14.714 per dollar AS).

Penghasilan Baim Wong lewat akun Baim Paula memang cenderung melorot.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 28.400 hingga US$ 453,900.

Selain mematahkan dominasi Baim Wong, pamor dan penghasilan bulanan Deddy melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Namun, teranyata ada YouTuber yang jauh meraih penghasilan lebih besar dibanding mereka, yakni sebesar hingga sekitar Rp 72 Miliar. Ini pun data pada bulan Juli lalu.

Ya, seorang YouTuber cantik asal China sukses yang kini memiliki 12 juta lebih subscriber.