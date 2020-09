Ayah Gigi Hadid Sambut Cucu Perempuan dengan Tradisi Palestina

Putri pertama Gigi Hadid dan Zayn Malik baru saja lahir. Langsung disambut sang kakek Mohammed Hadid dengan tradisi Palestina.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Gigi Hadid dan Zayn Malik.

Keduanya resmi menjadi orangtua, setelah anak pertama mereka lahir.

Gigi Hadid baru saja melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan.

Kabar tersebut diumumkan pertama kali oleh Zayn Malik di akun Twitternya pada Kamis pagi (24/9/2020) waktu Indonesia.

Mantan personel One Direction itu mengunggah foto hitam putih yang memperlihatkan tangan bayi.

"Our baby girl is here, healthy & beautiful. Try put into words how i am feeling right now would be an impossible task.

The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.

Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x," tulis Zayn.

Kelahiran putri Gigi Hadid membawa kebahagiaan bagi sang ayah Mohammed Hadid.