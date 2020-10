Kisah Hidup Lee Do Hyun Aktor 18 Again, Punya Adik Disabilitas hingga Harapan Lunasi Utang Orangtua

Aktor Lee Do Hyun

Aktor Lee Do Hyun menjadi perbincangan, setelah kemunculannya dalam drama terbaru 18 Again yang tayang di JTBC. Di balik popularitasnya kini, ternyata Lee Do Hyun memiliki kisah hidup sulit, dan harapan melunasi hutang orangtua.

T RIBUN-MEDAN.com - Sepak terjang Lee Do Hyun di dunia hiburan Korea Selatan memang terbilang masih sangat baru.

Ia memulai debut pada 2017 lalu lewat drama Prisson Playbook.

Namun sosoknya mulai dikenal setelah muncul dalam drama Hotel Del Luna.

Hingga kini publik terus mengingat akan kisah cinta yang menyedihkan saat jadi kunang-kunang di drama Hotel Del Luna.

Baru-baru ini, Lee Do Hyun kembali mencuri perhatian lewat drama 18 Again.

Lantas, seperti apa sisi lain kehidupan sang aktor dengan wajah sendu tersebut sebenarnya?

• Chrissy Teigen Keguguran setelah Alami Pendarahan Hebat, Istri John Legend Ungkap Kesedihannya

Sempat tak percaya diri

Dalam sebuah wawancara dengan The Magazine, Lee Do Hyun mengingat ucapan sutradara dan penulis sebelum membintangi drama Hotel Del Luna bersama IU.

Kata mereka, Lee Do Hyun memiliki senyuman yang menawan.