Luna Maya Akui Kisah Cintanya dengan Ariel NOAH Legendaris, Beri Perhatian Meski Sudah Lama Putus

T R I B U N-M E D A N.com - ARTIS Peran Luna Maya mengatakan, kisah cintanya dengan vokalis band NOAH, Ariel memang legendaris.

Sehingga, menjadi pembahasan meski keduanya telah lama tak menjalin hubungan yang spesial.

"Gue mengerti pasti akan selalu menjadi sebuah 'yang tidak bisa dipisahkan', pasti akan diomongin terus, karena cukup legendaris," ujar Luna dalam video yang diunggah kanal YouTube Feni Rose Official, Rabu (30/9/2020).

Kepada Feni Rose, wanita kelahiran Denpasar, Bali ini pun mengatakan sekarang hubungannya dengan Ariel baik-baik saja.

Meski demikian, Luna menolak saat Feni Rose meminta dirinya memberikan nasihat pada pemilik nama lengkap Nazril Irham itu.

Luna merasa bukan siapa-siapa Ariel dan tidak pantas untuk menasihati.

Dalam obrolannya dengan presenter Feni Rose, Luna mengakui kisah cintanya dengan sang mantan memanglah legendaris.

Luna kemudian memilih memberikan perhatiannya sebagai seorang teman dengan beberapa pesan untuk Ariel.

Isi pesan tersebut di antaranya meminta Ariel untuk menjaga kesehatan, berhenti begadang, dan mengurangi merokok.

"Tapi gini aja ya, sebagai teman, kalau aku ngasih tahu jaga kesehatan, karena orangnya suka begadang kan."

"Kelihatan matanya suka hitam, terus ngerokoknya juga banyak. Maksudnya saatnya untuk take care of yourself lah," ujar Luna.