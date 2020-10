BTS dan BLACKPINK Bersaing dalam E! People's Choice Awards 2020, ARMY & BLINK Vote Idolamu Sekarang

E! People's Choice Awards ke-46 segera digelar. Sederetan artis papan atas menduduki nominasi untuk banyak kategori yang dipilih. Dua grup musik ternama Korea Selatan, BLACKPINK dan BTS bersaing dalam dua nominasi.

T RIBUN-MEDAN.com - Daftar nominasi E! People's Choice Awards 2020 telah dirilis Kamis (1/10/2020) waktu setempat.

E! People's Choice Awards 2020 tahun ini merupakan yang ke 46.

Rencananya, E! People's Choice Awards 2020 akan digelar pada 16 November mendatang di The Barker Hangar, Santa Monica, California, United States America.

Total ada 44 kategori, termasuk film, televisi, musik hingga pop culture.

Voting untuk E! People's Choice Awards 2020 telah dimulai sejak 1 Oktober dan berakhir Jumat, 23 Oktober pukul 23:59 ET.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan voting terbanyak oleh masyarakat umum.

Dilansir Soompi, BTS dan BLACKPINK akan bersaing dalam E! People's Choice Awards 2020.

• Ivan Gunawan Ikut Menangis Setelah Mengetahui Rizki DAcademy Diserang Netizen

BTS masuk ke dalam empat nominasi, sedangkan BLACKPINK dua nominasi.

BTS menerima nominasi untuk kategori The Song of 2020, The Group of 2020, The Album of 2020 dan The Music Video of 2020.