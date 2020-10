Ajun Perwira Ungkap Usaha Dapat Restu Nikahi Jennifer Ipel Beda Usia 17 Tahun: 'Mamaku Gak Setuju'

Menikahi Jennifer Jill Supit yang terpaut usia 17 tahun dengannya, membuat Ajun Perwira jadi perbincangan banyak orang. Di tengah isu menikah karena harta, Ajun Perwira ternyata tak mudah mendapatkan restu dari orangtua.

T RIBUN-MEDAN.com - Pasangan artis Ajun Perwira dan Jennifer Jill Supit menikah pada 22 April 2019 lalu.

Pernikahan Ajun dan Jennifer saat itu jadi perbincangan dan menuai kontroversi.

Pasalnya, Jennifer Ipel merupakan janda dan berusia 17 tahun lebih tua daripada Ajun Perwira.

Dengan perbedaan usia yang cukup jauh, Ajun berjuang keras meyakinkan orang tuanya mengenai calon pendamping hidupnya itu.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (9/10/2020).

"Mama shock, pastilah. Berbagai hal negatif dan pikirannya kemana-mana dulu kan karena beda usia itu," kata Ajun Perwira.

"Aku coba kasih pandangan ke mama aku kalau don't judge book by it's cover," tambahnya.

Aktor sekaligus presenter Ajun Perwira ceritakan perjuangannya untuk menikah dengan Jennifer Jill atau dikenal Jennifer Ipel.(Tangkapan layar YouTube Melaney Ricardo)

Namun pernyataan itu langsung dibantah Jennifer yang menyebut bahwa Ajun sempat berbohong pada ibunya.

"You lie to your mother for one year," ucap Jennifer.