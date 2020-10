Begini Sikap Gilang Dirga dan Vega Darwanti ke Kru TV, Aldi : Tindakannya Sangat Mulia

TRIBUN-MEDAN.com- Aldi yang kini merupakan seorang floor director (FD) di sebuah stasiun televisi tengah menjadi sorotan.

Setelah ia sempat mengaku pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari seorang artis.

Selain itu Aldi juga membongkar sifat sederet artis tanah air yang tak tersorot oleh kamera.

Satu di antaranya adalah suami Adiezty Fersa, di mana sempat dimintai tolong untuk mempromosikan produk usaha seorang kru.

Aldi menjelaskan, ketika itu Gilang Dirga diminta untuk berfoto bersama dengan produk.

Namun sang artis malah menawarkan untuk membuat video dibanding dengan foto.

Menurut Aldi, tindakan Gilang Dirga sangat mulia karena sebuah hal yang seharusnya tak apa tidak dilakukan.

"Juga kadang-kadang cuma minta foto doang, Kak Gilang boleh nggak foto sama produk kopi."

"'Udah nggak usah video aja' itu 'kan sebenarnya you don't have to do that but you did," terang Aldi.