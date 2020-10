Ariel Tatum Pernah Sayat-sayat Badan Hingga Dituding Wanita Simpanan: Banyak Sih yang Nawarin

TRIBUN-MEDAN.com- Banyak tekanan dan masalah muncul karena kehidupan publik figur selalu disorot masyarakat.

Mulai dari karier, masalah pribadi, tingkah laku, hingga penampakan fisik yang dimiliki para artis.

Siapa sangka, dengan parasnya yang cantik, Ariel Tatum kerap tak percaya diri.

Baca juga: Angela Lee Melepas Status Jandanya, Dulu Pernah Di Penjara Gegara Kasus Penipuan dan Pencurian

Pemain film ini pernah tidak PD dengan pori-pori kulit.

Tak hanya itu, Ariel Tatum juga benci dengan jari-jari, hingga bentuk telinganya.

Bahkan di saat mengalami masa-masa yang sulit, Ariel Tatum sampai nekat menyayat beberapa bagian di tubuhnya.

Ariel Tatum (Instagram/arieltatum)

"Foto terakhir adalah satu dari 8 sayatan di kulitku yang selalu mengingatkan bahwa aku pernah melalui salah satu titik terendah di hidupku dan berhasil bangkit dari itu.

I’m so proud of that scar. It thought me a lot. It got me here. Exactly where I’m supposed to be," tulis Ariel Tatum.

Baca juga: Nathalie Holscher Dibuat Geram karena Ulah Sule, Langsung Interogasi Sang Komedian

Tak hanya itu, nama Ariel Tatum juga enggak jarang dikaitkan dengan sosok wanita simpananan.