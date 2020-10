LIGA Champions Malam Ini, Real Madrid, Inter Milan dan Liverpool Berlaga, Hasil PSG 1-2 Man United

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan Liga Champions. Jadwal malam ini, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk.

Laga lainnya Bayern vs Atletico Madrid, Internazionale vs Monchengladbach, Manchester City vs Porto

Olympiacos vs Marseille, Ajax vs Liverpool.

Sejumlah pertandingan Liga Champions sudah berlangsung pada Selasa tadi malam dan Rabu (21/10/2020) dini hari.

Inilah Hasil Liga Champions Tadi Malam Man United, Juventus dan Barcelona Menang | Jadwal Laga Hari Ini

Hasil Liga Champions malam tadi dan dini hari tadi.

1. FC Zenit 1-2 Club Brugge

2. FC Dynamo Kyiv 0-2 Juventus

3. Stade Rennais FC 1-1 Krasnodar

4. Chelsea 0-0 Sevilla

5. SS Lazio 3-1 Dortmund