Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini, Siap-siap Duel El Clasico Barcelona Vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan Liga Spanyol 2020-2021 pekan ini yang akan mempertemukan duel panas bertajuk El Clasico Barcelona vs Real Madrid.

Laga Barcelona vs Real Madrid akan berlangsung di Camp Nou pada Sabtu (24/10/2020) pukul 21.00 WIB.

Menjelang duel sarat gengsi itu, Barcelona dan Real Madrid kompak terluka di pentas Liga Spanyol pekan lalu. Barcelona menelan kekalahan 0-1 dari Getafe.

Sementara, Real Madrid secara mengejutkan kalah dengan skor sama persis dari tim promosi Cadiz.

Di sisi lain, tren negatif Real Madrid berlanjut setelah takluk dari Shakhtar Donetsk pada laga perdana fase grup Liga Champions 2020-2021.

Sebaliknya, Barcelona memiliki modal yang lebih bagus setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Ferencvaros di fase grup kompetisi teratas Eropa tersebut.

Selain duel Barcelona vs Real Madrid, laga Sevilla vs Eibar dan Osasuna vs Athletic Bilbao juga akan digelar serentak pada Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB.

Baca juga: Hasil Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk - Zidane Tak Peduli Kata Orang Los Blancos Kalah

Minggu (25/10) dini hari WIB hingga malam WIB, ada tiga pertandingan yang digelar yakni Atletico Madrid vs Real Betis, Real Valladolid vs Deportivo Alaves, dan Cadiz vs Villarreal.

Atletico Madrid vs Real Betis berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano pukul 02.00 WIB.

Sementara, laga Real Valladolid vs Deportivo Alaves digelar pukul 20.00 WIB. Dua jam setelahnya, Liga Spanyol menyajikan duel Cadiz vs Villarreal.