Memilukan Sekali Kisah Cinta Chef Marinka, Diselingkuhi Tunangannya dan Putus Cinta Diusia 35 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com- Chef Marinka ternyata memiliki kisah percintaan yang memilukan seperti diselingkuhi tunangannya.

Lalu, ia dijauhi oleh orang-orang tersayang seperti suster dan kakaknya.

Lantas bagaimana kisah pilu yang dialaminya sejak dulu.

"Gue ngerasa setiap kali yang paling gue sayang, dia harus cabut, dulu mungkin gue ada suster, tapi dia cabut misalnya. Jadi gue sejak itu mungkin gue merasa lebih banyak protect myself secara mental," tutur Marinka, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Kamis (22/10/2020).

"Jangan sampai lu semudah itu attach sama orang?" tanya Daniel dan dibenarkan Marinka.

Sampai kemudian dia harus kembali menghadapi kehilangan saat tunangannya memutuskan hubungan mereka, bahkan ternyata berselingkuh di belakangnya.

Namun, Marinka mengaku tidak lagi menjadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai trauma baginya.

Karena sekarang dia lebih memilih menyerahkan semuanya pada Tuhan, selalu percaya ada rencana yang baik dari Yang Maha Kuasa.

"Kalau kita bergantung mungkin sepenuhnya sama apa yang udah direncanakan sama Tuhan, beda lho rasanya," kata chef kelahiran 1980 itu.

"We have to believe kalau itu sudah ada rencana di balik itu dan enggak tahu di otak gue sudah gue tanemin sih sekarang yang nomor satu yang harus lo sayang tetap adalah Tuhan," ujarnya melanjutkan.