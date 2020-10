Pedangdut Via Vallen Mendadak Perbincangan di Media Sosial, Hapus Video 'Above The Time'

TRIBUN-MEDAN.com - Nama penyanyi dangdut Via Vallen menjadi perbincangan di jagat media sosial.

Video musiknya yang berjudul " Kasih Dengarkanlah Aku" dituding menjiplak video musik berjudul " Above The Time" milik penyanyi kondang Korea Selatan, IU.

Kolom komentar video "Kasih Dengarkanlah Aku" itu penuh dengan kritik tajam karena konsepnya yang sama persis dengan "Above The Time".

" Plagiat mv (music video) mbak IU ya," tulis salah satu akun di YouTube.

Bahkan ada yang menulis "TAKE DOWN" beberapa kali dan mengakhirinya dengan "This is plagiarism" dengan huruf kapital.

"Mengambil insipirasi dari karya artis lain boleh saja, tetapi menjiplaknya adalah tidak menghormati artis tersebut dan tim yang bersusah payah membuatnya," kata warganet lain dalam bahasa Inggris.

"Saya berharap orang yang bertanggung jawab (atas video musik itu) berbicara dan menjelaskan karena ini menyedihkan. Suara-suara yang merdu itu jadi terabaikan karena musik videonya benar-benar menjiplak Above The Time milik IU," lanjut warganet itu.

Kemarahan atas video musik Via Vallen juga meramaikan Twitter. Para penggemar IU, yang biasa disebut UAENA, geram dan meminta pertanggungjawaban Via Vallen dan manajemennya serta pihak yang terlibat pembuatan video tersebut.

Mereka menyebut Via Vallen dan tim tidak menghargai sutradara video klip "Above The Time".

"Lihat music video Via Vallen sumpah kesal, bukan berarti aku tidak cinta produk lokal, tetapi itu plagiat, enggak baik, tidak patut dihargai! Benar-benar sepersis itu music videonya, enggaj ngehargai original director-nya lho," tulis akun Twitter @marrgimbap_.