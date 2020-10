Meggy Wulandari Langsung Tertawa saat Dengar Kabar Kiwil Nikah Lagi: Gak Bisa Lepas dari Poligami

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengejutkan datang dari komedian Kiwil.

Kiwil dikabarkan kembali menikah usai bercerai dengan istri keduanya Meggy Wulandari.

Kabar pernikahan ini pun terjadi setelah Kiwil baru saja resmi bercerai 2 bulan lalu

Kedekatan Kiwil dan Venti saat berada di kafe di Bandung (ist)

Kiwil kini dikabarkan menikah siri dengan seorang janda asal Bandung, Jawa Barat bernama Venti Figianti.

Dikutip Tribunmedan.com dari Gridhit.id, Menurut informasi pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan dilakukan pada Rabu (21/10/2020).

Mendengar kabar bahwa Kiwil kembali menikah, mantan istrinya, Meggy Wulandari langsung memberikan tanggapan.

"(Kiwil Nikah Siri) oh selamat. Selamat menikah, welcome to the jungle," kata Meggy Wulandari ketika dihubungi awak media, Sabtu (24/10/2020).

Meggy bahkan mengaku telah mendapatkan kabar pernikahan mantan suaminya itu sejak Jumat siang lalu.

"Coba tanyakan ke mba Rochimah aja. Aku kan bukan istrinya dia (Kiwil) lagi," ucapnya.

Meggy juga bertanya mengenai pernikahan Kiwil yang dilakukan secara siri tersebut.