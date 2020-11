Status Chef Juna Akhirnya Terungkap, Sudah Pernah Nikah dan Cerai di Tahun 2009, Sempat Disangka Gay

TRIBUN-MEDAN.com- Menjawab semua tudingan orang, Chef Juna pun membongkar kenyataan soal hidupnya.

Hal itu ia lakukan saat jadi bintang tamu di podcast kanal YouTube Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu (1/11/2020).

Chef Juna. (Tribun Solo/ Kolase) (Tribun Solo/ Kolase)

Awalnya mereka sedang membahas soal green card yang dimiliki Chef Junakarena ia sempat tinggal di Amerika Serikat.

Akhirnya ia jujur kalau ia tengah berpikir untuk merelakan green cardtersebut karena situasi pandemi dan politik di Amerika saat ini.

Kemudian ia menyinggung soal mantan istrinya yang justru mau pindah ke Indonesia saat Donald Trump resmi jadi presiden Amerika.

"Waktu Trump menang jadi presiden, my ex wife, my ex wife is American. But we still good friends, (mantan istriku orang Amerika. Tapi kita masih berteman baik)" kisahnya.

"But you don't have kids (Tapi kalian tidak punya anak) tapi?" tanya Deddy ikut terkejut dengan pengakuan itu.

Akhirnya Chef Juna menceritakan siapa kisahnya dengan sang mantan istri.

Menurut Chef Juna, pernikahan dengan wanita Amerika itu pupus lantaran sulit bertemu.