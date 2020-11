Akibat Kesalahan Sutradara, Via Valen Mengaku Hanya Pasrah saat Videonya Dituduh Jiplak

Via Valen Tetap Santai Walau Berat Badan Naik 4 Kg

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Via Vallen mengatakan, pasrah saat dihujat banyak orang lantaran dituding menjiplak video musik IU berjudul Above The Time.

Kala itu, lagu Kasih Dengarkanlah Aku dianggap meniru video musik penyanyi Korea.

Akhirnya hujatan tak bisa terelakkan, Via harus menerima kritik pedas karena dianggap teledor menerima konsep yang disodorkan sutradara.

Menanggapi hal tersebut, Via mengaku pasrah dan menganggap itu sudah sebagai bagian resiko pekerjaannya sebagai public figure.

"Kita enggak bisa ngatur pemikiran orang terhadap kita kayak gimana," kata Via dikutip dari YouTube KH Infotainment, Selasa (3/11/2020).

"Jadi ya sudah terima aja," tuturnya pasrah.

Via juga sebelumnya sempat membuat klarifikasi lewat Instagram story.

Ia mengaku malu atas insiden tersebut.

"Jujur aku malu banget pas tau. Aku bakal minta videonya buat ditake down dan ini akan jadi pembelajaran buat kedepannya biar ga terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi, dr lubuk hati yg paling dalam, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya," tulis Via saat itu.

Langsung Dihapus YouTube