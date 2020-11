Link Live Streaming Man City Vs Olympiakos, Guardiola Beberkan Peluang Main Aguero & Gabriel Jesus

LIVE Streaming Liga Champions Dini Hari - Man City vs Shakhtar Donetsk, Tonton di Smartphonemu. Live Streaming Man City vs Shakhtar Donetsk di Live Streaming TV Online Liga Champions dan Live Streaming Champions TV tanpa Siaran Langsung SCTV. (AFP/LINDSEY PARNABY)

TRIBUN-MEDAN.com - Pep Guardiola membeberkan kondisi dua striker andalannya, Sergio Aguero dan Gabriel Jesus jelang pertandingan kandang Manchester City di Liga Champions.

Pemain andalan Guardiola yakni Aguero masih bakal absen dalam duel Man City vs Olympiakos pekan ketiga fase Grup C Liga Champions pada Rabu (4/11/2020) dini hari.

Duel seru Manchester City vs Olympiakos berlangsung di Etihad Stadium, mulai pukul 03.00 WIB.

Manchester City selaku tuan rumah masih belum bisa memainkan dua striker andalannya.

Kedua striker kesayangan Pep Guardiola yang masih menepi karena pemulihan cedera tersebut ialah Sergio Aguero dan Gabriel Jesus.

Guardiola menyebut Aguero masih memerlukan waktu untuk menyembuhkan cedera hamstringnya.

Aguero pun diprediksi dapat kembali merumput pada akhir November mendatang atau ketika melawan Tottenham.

Peluang tampilnya striker asal Argentina tersebut hingga akhir November membuatnya absen pada pertandingan Manchester City selanjutnya.

Pada pertandingan selanjutnya Manchester City dijadwalkan menghadapi jawara bertahan Liga Inggris, Liverpool.