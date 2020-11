Melaney Richardo Akui Menggigil hingga Sendi & Tulang Ngilu Sebelum Divonis Positif Covid-19

Melaney Richardo Akui Menggigil saat Syuting hingga Sendi & Tulang Ngilu Sebelum Divonis Positif Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com- Melaney Ricardo ingin meluruskan terkait tudingan yang mengatakan ia menutupi kondisinya.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (2/11/2020).

"Aku pengen menyatakan bahwa kalau aku sakit kemarin ini ada kesan ditutup-tutupi, no it's not like that at all," ucap Melaney Ricardo.

Ia mengaku tak ada niat untuk menutupi soal kondisi dan penyakitnya karena menghilang dari publik satu bulan ini.

Akan tetapi memang kala itu Melaney Ricardo membutuhkan waktu untuk memahami kondisinya.

"Kenapa karena menurut aku kadang-kadang pada saat kita sakit, kita bukan berusaha untuk menutupi."

"Tapi karena pada saat kejadian itu terjadi, kita butuh waktu untuk mengerti," tambahnya.

Kemudian, istri Tyson James Lynch ini mulai menjelaskan kronologi sebelum dinyatakan positif Covid-19.

Melaney Ricardo menuturkan di awal Oktober 2020 lalu ia masih syuting di sebuah acara stasiun televisi.