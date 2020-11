Paula Verhoeven Endorse Tas Louis Vuitton, Netizen Kecewa pada Istri Baim Wong: 'Boikot kak Paul'

Dalam postingannya, Paula Verhoeven tampak mempromosikan tas desainer Perancis, Louis Vuitton. Hal ini tentu menuai kritik pedas netizen, bahkan ada yang menyerukan 'boikot Paula'.

TRIBUN-MEDAN.com - Paula Verhoeven menjadi buah bibir netizen Tanah Air usai mempromosikan tas keluaran baru merk ternama, Louis Vuitton.

Hal ini diketahui lewat akun Instagram @paula_verhoeven, Sabtu (7/11/2020).

Penampilan ibu satu anak tersebut pun semakin kece saat ia memadukan busana putihnya dengan tas branded berwarna merah hati.

"At The Enchanted Forest by @louisvuitton," tulis Paula pada keterangan foto.

Alih-alih mendapatkan pujian, unggahan Paula justru mendapat komentar nyinyir dari sejumlah netizen.

"Gak ikutan boikot ya ka Paul?" tanya @vie_erviena.

"Disaat orang-orang pada boikot produk perancis, ini malah nerima endorse. Uang sih uang tapi kita punya harga diri sebagai umat untuk tidak mendukung kaum yang menghina kita," ucap @nency__ta.

"Boikot produk perancis @louisvuitton @dior @chanelofficial @hermes," tulis @ayuwulan2310.