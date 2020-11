Adik Kandung Ahok Angkat Bicara, Tak Setuju Kakaknya Nikah dengan Puput Nastiti, Simpan Penyesalan

Adik Kandung Ahok Akhirnya Angkat Bicara, Tak Setuju Kakaknya Nikah dengan Puput Nastiti

TRIBUN-MEDAN.com- Kehidupan pribadi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tak pernah lepas dari sorotan publik.

Bahkan kehidupan pribadinya termasuk saat memilih menikah dengan Puput saat ini pun dirinya masih menjadi perhatian publik.

Namun hal yang mengejutkan diungkapkan oleh sang adik, Fifi Lety Tjahaja Purnama yang rupanya masih menyimpan penyesalan atas pilihan jalan hidup Ahok.

Ternyata, Fifi Lety diketahui cukup sering menanggapi banyaknya komentar netizen soal kisah asmara sang kakak.

Belum lama ini, memang banyak yang menyoroti soal pernikahan Ahok dengan Puput Nastiti Devi, serta hubungannya dengan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Hal tersebut disampaikan Fifi Lety di kolom komentar dalam unggahan Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama, Minggu (27/1/2019).

Fifi Lety pertama-tama mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents .

Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami