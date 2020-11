Prediksi Belgia Vs Inggris, Live Mola TV, Harry Kane dkk Tak Gentar Hadapi Peringkat 1 Dunia

Link Live Streaming Belgia vs Inggris UEFA Nations League, Senin (16/11/2020)

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sarat gengsi akan tersaji antara Belgia vs Inggris dalam ajang UEFA Nations League, Senin (16/11/2020) dini hari nanti.

Laga timnas Belgia vs Inggris ini berlangsung di Stadion King Power Den Dreef, Leuven, dalam laga kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League 2020-2021, pukul 02.45 WIB.

Duela Belgia vs Inggris tak disiarkan TV Nasional, tapi bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Link Live Streaming Belgia vs Inggris tersedia di bagian akhir artikel.

Jelang duel, pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengaku bahwa Harry Kane dkk tak akan gentar melawan Belgia dalam laga UEFA Nations League 2020-2021.

The Three Lions bertekad meraih hasil maksimal untuk menggusur posisi The Red Devils di puncak klasemen grup.

Inggris kini masih menduduki urutan ketiga klasemen dengan meraup 7 poin dari dari empat laga atau terpaut 2 angka dari Belgia.

Pada pertemuan pertama bulan lalu, Inggris sukses mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion Wembley berkat gol penentu dari Mason Mount.

Namun, bertandang ke markas Belgia, Inggris justru memiliki bekal yang kurang bagus pada laga terakhir mereka di pentas UEFA Nations League.

Harry Kane dkk takluk 0-1 dari Denmark di kandang sendiri berkat gol penalti Christian Eriksen.