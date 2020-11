Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro saat memaparkan Telkomsel hadirkan wadah kolaborasi berbasis teknologi digital kreatif yaitu The NextDev Summit 2020 di Jakarta, Minggu (15/11). Kembalinya The NextDev Summit di tahun ini menjadi penguat komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mengembangkan ekosistem digital secara inklusif dan menyeluruh di Indonesia.

Tribun-Medan.com, Jakarta - Figur-figur penting di ekosistem digital di Indonesia berkumpul dan memberikan inspirasi bagi para insan kreatif Indonesia dalam The NextDev Summit 2020, konferensi teknologi inspiratif yang menjadi wadah kolaborasi bagi tech-enthusiast, penggerak startup, hingga talenta digital (15 November 2020).

Pada edisi keduanya ini, The NextDev Summit 2020 hadir di hari puncak penyelenggaraan Jakarta Content Week pada 15 November 2020. Acara tersebut menjadi wadah yang menghubungkan para pelaku di industri digital dan kreatif untuk saling berkolaborasi menciptakan solusi yang memiliki dampak sosial positif bagi Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Kembalinya The NextDev Summit di tahun ini menjadi penguat komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mengembangkan ekosistem digital secara inklusif dan menyeluruh di Indonesia.

Dengan animo yang ditunjukkan oleh masyarakat, The NextDev Summit 2020 memberikan semangat bagi kami untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan manfaat teknologi digital terkini bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Melalui berbagai rangkaian inisiatif The NextDev, Telkomsel memiliki tujuan untuk memajukan ekosistem digital di Indonesia, salah satunya adalah The NextDev Summit 2020 yang hadir untuk memberikan perubahan berarti bagi pelaku industri kreatif digital.

Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan saluran kepada para tech-enthusiast, talenta digital, dan penggiat industri kreatif digital untuk mengambil ilmu dan berkolaborasi bersama pemain kunci di bidang digital dan konten.

Maka dari itu, konferensi ini menghadirkan sejumlah sesi yang membahas berbagai topik spesifik, mulai dari edukasi daring, strategi persaingan di tingkat global, industri streaming video, hingga akselerasi startup.

Sesi-sesi tersebut pun diisi oleh pembicara terkemuka dan kompeten di bidangnya masing-masing, seperti Andy F Noya (Co-Founder BenihBaik & TV Host), Tomy Yunus (Founder Cakap), Nucha Bachri (Co-Founder Parentalk ID) yang membahas topik Educate to Empower : Working For Quality and Equality.

Kemudian ada sesi diskusi yang membahas The NextDev Journey diantara para mentor yang terlibat dalam program The NextDev yaitu Hadi Sucipto (The NextDev Project Leader), Alamanda Shantika (CEO & Founder Binar Academy), Dian Onno (Social Innovation Evangelist), Ariff Kamal (Co-Founder Think Digital Academy).

Sesi-sesi lainnya turut diramaikan oleh Handry Satriago (CEO General Electric Indonesia), Rossa (Musisi) sampai Arie Kriting (sineas). Selain itu, turut hadir juga figur-figur inspiratif seperti Setyanto Hantoro (Direktur Utama Telkomsel) dan Wishnutama (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang memberikan pesan-pesan penting bagi para pelaku industri kreatif digital di Indonesia.