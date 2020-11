Liga Spanyol Pekan Ini Big Match Atletico Vs Barcelona, Link Live Streaming via beIN Sport

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel bertajuk big match pada ajang Liga Spanyol akhir pekan ini antara Atletico Madrid vs Barcelona, Minggu (22/11/2020) dini hari WIB.

Duel Atletico vs Barcelona itu berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, pukul 03.00 WIB.

Laga Atletico vs Barcelona bisa disaksikan via live streaming di beIN Sport dan Vidio.com. Link Streaming Atletico vs Barcelona tersedia di bagian akhir artikel ini.

Rangkaian pekan ke-10 LaLiga, kasta tertinggi Liga Spanyol, akan menyajikan laga akbar Atletico Madrid vs Barcelona.

Barcelona selaku tim tamu mengantongi rekor yang terbilang memukau jelang laga tersebut.

Melansir Football Espana, Blaugrana, julukan Barcelona, tak terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir kontra Atletico Madrid di pentas Liga Spanyol.

Rekor itu dimulai sejak musim 2010-2011, ketika Barcelona masih ditukangi Pep Guardiola.

Adapun kekalahan terakhir Barcelona dari Atletico Madrid dalam ajang Liga Spanyol terjadi pada musim 2009-2010.

Berstatus sebagai tim tamu, Barcelona ketika itu menyerah dengan skor 2-1.

Rekor memukau milik Barcelona menjadi ancaman bagi Atletico Madrid yang tengah bersaing di papan atas klasemen Liga Spanyol.