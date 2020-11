JAM Tayang Siaran Langsung Tottenham vs Manchester City, Newcastle United vs Chelsea

JAM Tayang Siaran Langsung Tottenham vs Manchester City, Newcastle United vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match bakal tersaji di pekan 9 Liga Inggris antara Tottenham Hotspur vs Manchester City pada Sabtu malam atau Minggu dini hari, 22 November 2020.

Siaran langsung Tottenham vs Manchester City matchday 9 Premier League tayang di channel Mola Tv dan NET TV, kick off pukul 00.30 WIB.

Selain tayang siaran langsung, laga Tottenham Hotspur vs Manchester City juga dapat disaksikan lewat layanan live streaming dengan mengakses mola TV.

Baca juga: LIGA ITALIA Malam Ini Juventus vs Cagliari, Lazio dan Atalanta Bertanding

Baca juga: SOSOK Mayjen TNI Dudung Abdurachman & Daftar Harta Kekayaan Pangdam Jaya Jadi Sorotan

Berikut prediksi formasi dan line up Tottenham vs Manchester City di matchday 9 Premier League akhir pekan ini. Prediksi Formasi & Line Up

Tottenham Hotspur 4-2-3-1 : Lloris ; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon ; Sissoko, Hojbjerg, Bale, Lo Celso, Son, Kane

Manchester City 4-3-3 : Ederson ; Walker, Dias, Laporte, Cancelo ; De Bruyne, Rodri, Gundogan ; Torres, Jesus, Foden

Mantan penyerang Tottenham, Dimitar Berbatov, yakin Jose Mourinho bisa membawa timnya mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola akhir pekan ini di Stadion Tottenham Hotspur, London,

Sebelum laga, Mourinho dan Tottenham mengantongi rekor apik. Mereka tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di Premier League.

Dari tujuh laga tersebut, Tottenham memetik lima kemenangan dan dua hasil imbang.