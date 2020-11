Shaheer Sheikh Lamar Kekasihnya, Pamer Cincin yangTersemat di Jari Ruchikaa Kapoor

Doa dan harapan agar prosesi Shaheer dan Ruchika menuju kata sah berjalan lancar dan langgeng.

Rekan-rekan Shaheer di dunia Bollywood pun ikut berbahagia atas kabar yang ia bagikan ini.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor asal India, Shaheer Sheikh, mantap melamar sang kekasih, Ruchikaa Kapoor, meski keduanya berbeda agama.

Kabar bahagia itu dituliskan sendiri oleh Shaheer melalui sebuah unggahan di Instagram, Selasa (24/11/2020).

Shaheer memamerkan potret sang kekasih yang mengenakan cincin cantik di jari manis.

Tampak Shaheer yang menggenggam tangan manis itu demi memperlihatkan cincin yang sudah tersemat apik.

Pada unggahannya itu, Shaheer juga mengungkapan rasa tak sabarnya untuk hubungan keduanya yang lebih serius.

Ia ingin segera menjalani cerita baru bersama Ruchika.

Menjalani sisa hidup bersama orang yang ia cintai.

"#TuHasdiRave excited for the rest of my life.. #ikigai," tulis Shaheer pada unggahannya.

Unggahan Shaheer ini pun banjir dengan ucapan selamat.